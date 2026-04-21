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Untold: The Shooting at Hawthorne Hill. CPL. Michael Barisone in Untold: The Shooting at Hawthorne Hill. Cr. Courtesy of Netflix © 2026
Bild: Untold: The Shooting at Hawthorne Hill | Foto: Cr. Courtesy of Netflix ©2026

Was läuft heute? | Untold: The Shooting at Hawthorne Hill

Eskaliertes Vertrauen

Eine exklusive Reitanlage in New Jersey, ein angesehener Trainer und eine ehrgeizige Schülerin: Was wie der Beginn einer klassischen Erfolgsgeschichte klingt, endet in einem Gewaltverbrechen.

Untold: The Shooting at Hawthorne Hill

Die Dokumentation „Untold: The Shooting at Hawthorne Hill“ erzählt den Fall des US-Dressurreiters Michael Barisone und seiner Schülerin Lauren Kanarek. Sie kommt mit großen Ambitionen auf seine Farm, will im Spitzensport Fuß fassen und investiert viel Geld und Hoffnung in das Training. Doch das Verhältnis der beiden verschlechtert sich zunehmend.

Vorwürfe, Misstrauen und öffentliche Anschuldigungen prägen bald den Trainingsalltag. Kanarek beschuldigt ihren Trainer unter anderem, sie zu überwachen. Barisone hingegen spricht von haltlosen Behauptungen und einem Konflikt, der außer Kontrolle gerät. Die Auseinandersetzung verlagert sich auch ins Internet und wird immer persönlicher.

Ein Konflikt ohne klare Wahrheit

Im August 2019 eskaliert die Situation: Auf dem Gelände von Hawthorne Hill fallen Schüsse, Kanarek wird schwer verletzt. Barisone wird festgenommen. Was genau passiert ist, bleibt umstritten, beide Seiten schildern unterschiedliche Versionen.

Die Dokumentation zeigt, wie komplex dieser Fall ist. Es geht nicht nur um die Tat selbst, sondern auch um die Rahmenbedinungen im Spitzensport, der geprägt ist von Machtverhältnissen und psychischem Druck.

Die Dokumentation „Untold: The Shooting at Hawthorne Hill“ ist jetzt auf Netflix verfügbar.

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