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Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag, der 21. April. Heute geht es um eine neue Folge aus der Netflix-Doku-Reihe Untold. Die Reihe ist bekannt dafür, große Geschichten aus der Welt des Sports neu aufzurollen, oft mit einem Fokus auf die dunkleren, weniger erzählten Kapitel. Diesmal geht es um eine abgelegene Pferdefarm, eine ehrgeizige Schülerin und einen angesehenen Trainer. Zwischen ihnen entwickelt sich ein Konflikt, der immer persönlicher wird, bis am Ende Schüsse fallen.

Die Netflix-Doku Untold: The Shooting at Hawthorne Hill erzählt die Geschichte eines eskalierten Machtverhältnisses im Reitsport und eines Falls, der die eigentlich eher elitäre Welt des Dressurreitens erschüttert hat. Im Zentrum steht der ehemalige Olympia-Reiter und Trainer Michael Barrison. Er betreibt in New Jersey eine Reitschule und nimmt eine neue Schülerin auf: Lauren Canerack. Sie gilt als ehrgeizig, will im Dressursport ganz nach oben und setzt große Hoffnungen in ihren neuen Trainer.

Was zunächst wie ein klassisches Trainer-Schülerin-Verhältnis beginnt, entwickelt sich zu einer zunehmend angespannten Beziehung. Es kommt zu Streitigkeiten über Training, Geld und Kontrolle. Gleichzeitig tauchen immer mehr Vorwürfe auf. Unter anderem beschuldigt Canerack ihren Trainer, sie zu überwachen, auszuspionieren und zu schikanieren. Die Situation eskaliert weiter. Es gibt Notrufe, öffentliche Anschuldigungen und eine regelrechte Schlammschlacht, auch in den sozialen Netzwerken.

Im August 2019 kommt es schließlich zur Eskalation. Auf dem Gelände von Hawthorne Hill fallen Schüsse. Lauren Canerack wird schwer verletzt; sie überlebt. Michael Barrison wird festgenommen. Wie konnte es so weit kommen? Die Doku dreht sich nicht nur um die Tat selbst, sondern erzählt die Vorgeschichte und die Rahmenbedingungen: vom psychischen Druck im Leistungssport, der Abhängigkeit von Athletinnen zu Trainerinnen und von einem Umfeld, in dem Konflikte lange unterschwellig bleiben.

Besonders spannend ist, dass beide Seiten ausführlich im Film zu Wort kommen. Am Ende bleibt nicht nur ein Gerichtsprozess, sondern auch die Erkenntnis, dass Machtverhältnisse im Spitzensport sehr fragil sein können. Gerade dann, wenn persönliche und professionelle Grenzen verschwimmen. Untold: The Shooting at Hawthorne Hill ist weniger eine klassische True-Crime-Doku, sondern vielmehr eine Studie darüber, wie Konflikte eskalieren und wie schwer es ist, ihre Dynamik rechtzeitig zu erkennen.

Die Doku könnt ihr ab jetzt auf Netflix streamen. Das war unser Streaming-Tipp für heute. Und wenn ihr Interesse an Sport habt, dann ist vielleicht auch unser Fahrrad-Podcast Antritt etwas für euch. Hier sprechen die Journalisten Gerolf Meyer und Christian Bollert mit ihren Gästen übers Radfahren in all seinen Facetten. Ihr findet den Fahrrad-Podcast Antritt überall, wo es Podcasts gibt.

Dieser Tipp und das Skript kamen von Sophie Rabet Geyunker, Audio-Produktion: Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Macht’s gut, wir hören uns. Radio detektor.fm.