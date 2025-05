Ziemlich beste Freunde

In dem französischen Film „Ziemlich beste Freunde“ geht es um die Freundschaft zwischen Driss und Philippe. Driss ist jung, stammt aus armen Verhältnissen und ist gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Philippe hingegen ist sehr reich und privilegiert, sitzt aber im Rollstuhl, weil er vom Hals abwärts gelähmt ist. Als Philippe einen neuen Pfleger und Driss einen Job sucht, treffen die beiden aufeinander. Völlig überraschend stellt Philippe Driss ein, denn er ist der einzige, der ihn wie einen Menschen behandelt. „Ziemlich beste Freunde“ könnt ihr auf Netflix schauen.

Treasure

In dem Film “Treasure — Familie ist ein fremdes Land” geht es um die erfolgreiche New Yorker Geschäftsfrau Ruth. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs will sie nach Polen reisen, um sich mit der Vergangenheit ihrer jüdischen Familie auseinanderzusetzen. Denn bis auf ihren Vater sind alle von den Nazis ermordet worden. Ihr Vater Edek begleitet sie auf dieser schweren Reise und versucht ihr beizustehen. „Treasure“ — zu sehen bei Prime Video.

China — Die neue Weltmacht

In der zweiteiligen Dokumentation “China — Die neue Weltmacht” geht es einerseits um das Land China, andererseits um seinen Präsidenten Xi Jinping. Seit 2013 ist der Staatspräsident an der Macht und hat sein Land fest im Griff. Was bedeutet die Politik Xi Jinpings für die USA und die Welt? „China – Die neue Weltmacht“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.