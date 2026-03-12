Play
Was läuft heute? | Virgin River Staffel 7

Zwischen Naturidylle und großen Gefühlen

Mel und Jack starten als Ehepaar in einen neuen Lebensabschnitt, doch eine mögliche Adoption stellt ihre Zukunftspläne auf die Probe.

Virgin River

In der siebten Staffel von „Virgin River“ schlagen Mel Monroe und Jack Sheridan ein neues Kapitel auf. Die Serie, die auf den Romanen von Robyn Carr basiert, zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Romance-Dramen auf Netflix und setzt weiterhin auf große Gefühle vor idyllischer Naturkulisse.

Mel, gespielt von Alexandra Breckenridge, und Jack, verkörpert von Martin Henderson, sind inzwischen verheiratet. Zwischen Farmleben und Baralltag steht jedoch eine weitreichende Entscheidung im Raum: eine mögliche Adoption. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen soll und ob beide bereit sind für diesen nächsten Schritt.

Große Entscheidungen

Auch die anderen Bewohner von Virgin River bleiben nicht von Umbrüchen verschont. Doc Mullins, gespielt von Tim Matheson, ringt weiterhin mit gesundheitlichen Problemen und der Zukunft seiner Praxis. Gleichzeitig holen alte Konflikte einige Figuren wieder ein, und nicht jede Beziehung hält dem wachsenden Druck stand.

„Virgin River“ bleibt sich auch in Staffel 7 treu: emotionale Konflikte, leise Hoffnungen und persönliche Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen.

Alle neuen Folgen von „Virgin River“ Staffel 7 sind auf Netflix zu sehen.

