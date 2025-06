Weltspiegel-Doku: Wer rettet Mallorca?

In der Weltspiegel-Doku „Wer rettet Mallorca?“ reist der Auslandskorrespondent Sebastian Kisters auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Denn auf Mallorca gibt es eine Protestbewegung, die gegen den Massentourismus auf die Straße geht.

Vor ein paar Jahren noch ging es den Menschen auf Mallorca vor allem noch darum die Party-Touristen von der Insel zu bekommen. Das größte Problem für die Einheimischen sind aber nicht die Ballermann-Besucher, sondern die Luxus-Urlauber. Sie verbrauchen nämlich im Durchschnitt viel mehr Wasser und kaufen sich Immobilien, die die Preise auf der Insel in die Höhe treiben.

Gewinner und Verlierer

Wie bei jedem Problem gibt es auch in Mallorca Leute, die profitieren und Leute, die verlieren. Zu den Verlierern zählt zum Beispiel die junge Mutter Laura. Sie musste ihre Wohnung verlassen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Sebastian Kisters trifft bei seiner Recherche auch einen Anwalt, in dessen Anwesen hunderte große Immobilien-Deals gemacht wurden. Eigentlich ist er ein Gewinner des Mallorca-Hypes. Aber auch ihm kommen langsam Zweifel auf wie nachhaltig der Massentourismus auf Dauer sein kann. Ihr findet die Weltspiegel-Doku „Wer rettet Mallorca?“ jetzt in der ARD-Mediathek.

