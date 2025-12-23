Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo, wir haben Dienstag, den 23. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und weil Weihnachten das Fest der Liebe ist, geht es in unserem heutigen Tipp genau darum: In einer Dokumentation mit echten Paaren, die zusammen durch Höhen und Tiefen gehen. Für die Dokumentation „Wie die Liebe geht“ wurden vier Paare acht Jahre lang in ihren Beziehungen begleitet. Es gibt viel Glück, aber auch Zweifel, Konflikte und Neuanfänge – gute und schlechte Zeiten eben. Und genau das war das Ziel der Doku: verschiedene Beziehungen in ihren Facetten authentisch einzufangen. Die Regisseurin Judith Keil hat in der ARD-Sendung „Westart“ über ihre Doku gesprochen und darüber, was der Titel „Wie die Liebe geht“ bedeuten kann. Diese Doppeldeutigkeit von „Wie die Liebe geht“ steckt eben auch drin: wie die Liebe auch vergehen kann. Und auch wenn sie vergeht, sich wandeln kann, verändern kann, in andere Kanäle fließt. Das war uns dann klar, dass das auf jeden Fall ein Element dieses Films ist. Ab Jahr zwei hatten dann alle auch Kinder, und dann hat die Liebe sowieso gleich mal nochmal eine ganz andere Dynamik und Komponente. Und das aber eben auch ernst zu nehmen und zu sagen: „Okay, hier suchen wir mal nach den Spuren und nach dem, was da blüht oder ganz futsch ist und dann aber wieder hervorkommt.“ Jedes Paar hat seine ganz eigene Prägung. Manche werden Eltern oder sind schon Eltern, manche heiraten, manche sind hetero, andere sind homosexuell. Die einen leben monogam, die anderen versuchen sich an einer offenen Beziehung. Michi und Luis zum Beispiel, sie sind ein Berliner Künstlerpaar, leben eher unkonventionell und fühlen sich auch unverheiratet tief verbunden. Sie halten nichts von Besitzansprüchen und Monogamie und möchten deshalb ihre Beziehung öffnen. Mirko und Nikola sind eine Patchwork-Familie mit eigenem Kind. Sie müssen um ihre Liebe kämpfen. Benni und Niki heiraten groß und werden schnell Eltern. Sie müssen berufliche Hürden überwinden und einen schweren Schicksalsschlag bewältigen, der alles schwieriger für sie macht. Und Sarah und Patty, ein lesbisches Paar, wollen ihre Hochzeit ganz traditionell im weißen Kleid feiern. Danach am besten ein Familienidyll im Reihenhaus mit Kindern und Hund. Doch beim Familienzuwachs klappt nicht alles wie gewollt. Irgendwann steht ihre Beziehung vor einer Krise. „Wir haben uns einfach immer weiter voneinander entfernt. Wir haben hier so eine Couch, ich lieg da, sie liegt da, noch nicht mal Kopf an Kopf.“ Naja, das verflixte Siebte haben wir dann fast geschafft. Trennen sich natürlich auch viele. „Das ist so schön, dass wir jetzt hier kaum menschenlang gelaufen sind. Der sieht so schön aus.“ Die preisgekrönten Dokumentarfilmerinnen Judith Keil und Antje Kruska beobachten in der Dokumentation empathisch, wie sich die Liebe über die Zeit entwickelt und verändert. Wenn ihr also einen authentischen Einblick in Beziehungen anderer Menschen bekommen wollt, könnt ihr euch „Wie die Liebe geht“ jetzt in der ARD Mediathek anschauen. Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp von uns. Lasst uns doch gerne ein Abo da, dann landet die nächste Episode auch direkt in eurem Feed. An dieser Folge hat Jonas Nikolik mitgearbeitet, Audioschnitt Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.