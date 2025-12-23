Play
Foto: rbb/Keil Kruska Film
Bild: Wie die Liebe geht | Foto: rbb/Keil Kruska Film

Was läuft heute? | Wie die Liebe geht

Durch Höhen und Tiefen

In der Dokumentation „Wie die Liebe geht“ begleitet ein Filmteam vier Paare acht Jahre lang durch Höhen und Tiefen.

Wie die Liebe geht

Die Dokumentation „Wie die Liebe geht“ begleitet über acht Jahre hinweg vier unterschiedliche Paare und zeichnet ein möglichst authentisches Bild ihrer Beziehungen. Alle beginnen mit großer Nähe, Liebe und gemeinsamen Zukunftsplänen. Doch im Laufe der Zeit treten Zweifel, Konflikte und Neuanfänge auf. So verschieden die Paare auch sind, sie alle erleben, dass zu einer Beziehung nicht nur glückliche Höhen, sondern auch schmerzhafte Tiefen gehören, die gemeinsam bewältigt werden müssen.

So unterschiedlich und doch so gleich

Sarah und Patty sind ein lesbisches Paar, für Sarah ist es die erste gleichgeschlechtliche Beziehung. Beide sind sich ihrer Liebe sicher, planen eine Hochzeit und träumen von einem Familienleben mit Kindern und Hund — doch ihr Weg verläuft nicht ohne Brüche. Michi und Louis führen ebenfalls eine homosexuelle Beziehung, allerdings sehr unkonventionell: Sie lehnen Monogamie und Besitzansprüche ab und entscheiden sich dafür, ihre Beziehung zu öffnen. Mirko und Nicola leben als Patchworkfamilie mit Kind und müssen immer wieder um ihre Liebe kämpfen. Benni und Nici heiraten groß, werden schnell Eltern und stehen durch berufliche Herausforderungen und einen schweren Schicksalsschlag vor großen Belastungsproben.

„Wie die Liebe geht“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

