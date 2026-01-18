Play
Wenn eine Entscheidung alles verändert

160 Menschen, ein gigantischer Würfel und nur zwei mögliche Antworten. In der neuen Prime-Video-Quizshow „Yes or No Games“ entscheidet eine einzige Frage über Alles, und Wissen wird zur Mutprobe.

Wissen trifft Nervenkitzel

„Yes or No Games“ ist Prime Videos erste große Quizshow, in der 160 Kandidatinnen und Kandidaten um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Am Ende jeder Runde steht für sie nur eine einzige Entscheidung im Raum: „Yes“ oder „No“.

Die Teilnehmenden treten in einem speziell entwickelten Studio, dem sogenannten Magic Cube, gegeneinander an. In dieser riesigen, von LED-Wänden umgebenen Arena tauchen sie in digitale Erlebniswelten ein, die von historischen Szenarien bis hin zu futuristischen Umgebungen reichen. Dort lösen sie Aufgaben, sammeln Hinweise und versuchen, sich Stück für Stück der finalen Entscheidungsfrage zu nähern.

Endgültige Entscheidungen

Moderiert wird die Show von Steven Gätjen, der durch alle Spielrunden führt. Anders als bei klassischen Quizformaten gibt es keine Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, keine Joker und kein Zurück. Jede Entscheidung ist endgültig und kann über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden.

„Yes or No Games“ verbindet Wissensfragen mit visueller Immersion und psychologischem Druck. Eine Show für alle, die gerne miträtseln, mitfiebern und sich fragen, wie sie selbst entscheiden würden.

Alle Folgen von „Yes or No Games“ könnt ihr auf Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

