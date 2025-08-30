Young Adventurers — Tansania

Tom Schachtsiek reist in der Doku „Young Adventurers — Tansania“ sechs Wochen lang durch Tansania. Auf seiner Reise verbringt er 50 Stunden in einem heruntergekommenen Zug, sieht wilde Schimpansen aus nächster Nähe und trifft Menschen, die noch als Jäger und Sammler leben.

Außerdem besucht Tom in der Stadt Arusha ein Basketballprojekt, das Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen eine neue Perspektive bietet. Hier trifft er auch die 17-jährige Lilli, die ein großes Basketball-Talent ist. Sie will aber nicht Profi-Basketballerin werden, sondern Ärztin, und das Projekt könnte ihr dabei helfen.

Ein unterschätztes Land

Tansania ist möglicherweise nicht das erste Ziel, das einem einfällt, wenn es um Abenteuer auf Reisen geht. Aber genau deswegen ist es auch das perfekte Reiseland für alle, die Touristenmassen meiden und authentisch reisen möchten. Wenn ihr herausfinden wollt, ob eure nächste Reise nach Tansania geht, könnt ihr euch „Young Adventurers — Tansania“ jetzt in der ARD-Mediathek angucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.