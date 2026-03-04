Play
Was läuft heute? | Young Sherlock

Leben vor der Baker Street

Jeder muss mal klein anfangen. Auch der Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist keine Ausnahme.

Young Sherlock

Der bekannteste Detektiv der Welt ist zurück: Nur diesmal als 19 jähriger Oxford-Student der mit Verbrechen noch nichts am (Detektiv-)Hut hat. Durch eine Reihe von Ereignissen wird der junge Sherlock Holmes in einen Mordfall verwickelt.

Da er noch lange nicht der namenhafte Ermittler ist, der er einmal sein wird, braucht er Unterstützung. Diese sucht er bei keinem geringeren als seinem zukünftigen Antagonisten Moriarty. Zusammen mit Gulun Shou’an, einer Oxford-Studentin und Kampfsportlerin, arbeiten die drei an der Lösung des Falls. 

Unter die Lupe nehmen

Die Serie basiert auf der „Young Sherlock Holmes“-Buchreihe von Andrew Lane, die wiederum auf dem Original von Arthur Conan Doyle aufbaut. Regisseur Guy Ritchie war bereits verantwortlich für die Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. Auch diesmal ist das Casting sehenswert, unter anderem dabei sind Hero Fiennes Tiffin als Sherlock Holmes, Max Irons als Mycroft Holmes, Sherlocks älterer Bruder und Colin Firth als Sir Bucephalus Hodge.

Ab dem 4. März findet ihr „Young Sherlock“ auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

