Your Friend, Nate Bargatze

Nate Bargatze ist zurück: Drei Jahre nach seinem letzten Netflix-Comedy-Special steht er wieder auf der Bühne. Der Comedian aus Tennessee gehört zu den eher harmlosen Stand-ups: Sein Humor ist locker, meist freundlich und bringt viele zum Lachen. Nicht umsonst hieß sein letztes Special: „The Greatest Average American“. Auch dieses Comedy-Special findet ihr bei Netflix.

Am Pass — Geschichten aus der Spitzenküche

Die Doku „Am Pass — Geschichten aus der Spitzenküche“ begleitet jene Menschen, die eine bestimmte Leidenschaft haben: Essen. Oft ist es laut in so einer Küche, stressig, der Druck ist enorm. Und dann sind da auch noch die ewig langen Tage, das ständige Stehen und Bücken, die schweren Waren und die Hitze. In der Doku bekommt ihr einen Einblick in genau diesen Berufsalltag. Wer sich für Spitzenküche interessiert, sollte in der ARD-Mediathek vorbeischauen.

Culpa Tuya

Diese spanische Komödie dreht sich um León und Marta. León ist ein unsicherer Mann, der zufällig auf Marta trifft. Die hat sich gerade erst von ihrer Scheidung erholt, doch die beiden bauen eine Verbindung auf. Im Laufe der Geschichte müssen sie sich mit ihren eigenen Fehlern und der Frage der Verantwortung auseinandersetzen. Der Film kombiniert Humor und Drama und behandelt Themen wie Vergebung und Reue. Der Titel bedeutet „Deine Schuld“ und spielt auf die Konflikte der Hauptfiguren an. „Culpa Tuya“ findet ihr bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.