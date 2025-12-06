Play
German artist Gerhard Richter stands in front of his „Abstract Painting (950-3)“ during a roundtour before the opening of the new exhibition „Gerhard Richter, New Paintings“ of the Gerhard Richter Archive at Albertinum in Dresden, eastern Germany, on May 19, 2017. On the occasion of his 85th birthday, the Gerhard Richter Archive of the Dresden State Art Collections is holding an exhibition from 20 May to 27 August 2017 with new paintings by the artist. Initially, most of his works were already exhibited in Museum Ludwig, Cologne. Now the paintings, supplemented with seven recently created works, will almost all be exhibited in the Albertinum. (Photo by ROBERT MICHAEL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION – TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Bild: Gerhard Richter vor seinem Werk „Abstract Painting (950-3)“ | Robert Michael / AFP

Wer hat die Kunstwelt 2025 geprägt?

Wer hat in diesem Jahr die Kunst besonders geprägt? Über wen wird geredet? Und wer ermöglicht eigentlich Kunst? Die Liste der 100 einflussreichsten Menschen in der Kunstwelt gibt einen Überblick.

Konsequenzen der US-Politik

Die Freiheitsstatue als schwarze Trans-Frau — ein Bildmotiv, das das Kunstjahr 2025 geprägt hat. Die US-Malerin Amy Sherald hätte ihr Bild nämlich eigentlich gerne in ihrer großen Show im Smithsonian Museum in Washington ausgestellt. Doch dann kam Donald Trump mit seiner Anti-Trans-Politik dazwischen, das Museum wollte das Bild vielleicht doch lieber nicht zeigen, und am Ende hat Amy Sherald ihre Ausstellung komplett abgesagt.

Der Fall um Amy Sherald ist nur einer von vielen, die in diesem Jahr die Kunstwelt bewegt hat. Wer hat sonst noch das Kunstjahr geprägt? Dieser Frage widmet sich zum Jahresende 2025 das Kunstmagazin Monopol mit einer Top 100 Liste und kommt mitunter zu überraschenden Ergebnissen.

Top 100 mit vielen Überraschungen

Weit oben auf der Liste findet man gleich eine ganze Region: die Golfstaaten. Dort wird gerade intensiv in die eigene Kunst- und Kulturszene investiert, mehr noch als in China. In Saudi-Arabien etwa werden gerade 30 Museen gleichzeitig geplant, künstlerisch ist das autokratisch geführte Land im Aufbruch. Das Motto heiße hier Entwicklung durch die Investition in Kunst und Kultur, sagt Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, im Podcast „Kunst und Leben — Der Monopol-Podcast“.

Auf Platz 1 schafft es in diesem Jahr einer der kommerziell erfolgreichsten noch lebenden Künstler, Gerhard Richter. Seit Oktober zeigt die Fondation Louis Vuitton in Paris eine umfassende Retrospektive in mehr als 30 Sälen.

Wer prägt die Kunst durch herausragende Ausstellungen, Kooperationen, Positionen und Werke? Wer geht neue Wege oder stößt Veränderungen an? Darüber sprechen Elke Buhr und Silke Hohmann mit detektor.fm-Moderatorin Sara Plekat diesmal in „Zurück zum Thema“.

