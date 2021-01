Bild: furtseff | shutterstock.com

Mahlers Universum | Blechbläser bei Mahler

„Da leuchten die Augen von Blechbläsern“

Die Blechbläser sind in Gustav Mahlers Sinfonien stark besetzt und haben viele Passagen, in denen sie glänzen können. Die Horn- und Posaunenstimmen schauen wir in dieser Folge genauer an.