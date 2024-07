Von der Straße in die Arena

Ein wenig ironisch ist es ja schon: AnnenMayKantereit schaffen es irgendwie, mit ihrer Musik richtig hart zu polarisieren. Und das, obwohl sie einfach nur ein paar nette Jungs sind, die nette Indie-Songs schreiben und wahrscheinlich nichts weniger im Sinn haben, als anzuecken.

Aber das ist wohl genau der Punkt. Belangloser Befindlichkeits-Pop sei das und biederer, Ich-zentrierter Wohlfühl-Eskapismus von Leuten, die eigentlich gar keine richtigen Probleme haben – das sind nur einige der Vorwürfe, die der Band von Feuilletonist*innen und Musikkritiker*innen immer wieder an den Kopf geworfen werden. Da mag durchaus etwas dran sein, dem Erfolg der Band steht das aber nicht im Weg.

Angefangen als Straßenmusikanten, gehören AnnenMayKantereit schon seit längerem zu den erfolgreichsten Deutschpopbands des Landes. Sie landen regelmäßig ganz oben in den Charts, verkaufen Millionen von Tonträgern und füllen ganze Arenen.

Kantereit startet Solo-Projekt

Mittlerweile sind die drei Musiker auch außerhalb der Band aktiv. Henning May singt zum Beispiel auf Songs von KIZ oder Juju. Und Gitarrist Christopher Annen hat sich unter anderem mit den Rappern Maeckes und Yrrre zusammengetan. Nun zieht auch Schlagzeuger Severin Kantereit nach. Unter dem Namen KANTEREIT hat er für den 16. August eine erste Solo-EP angekündigt.

Ein paar Songs daraus kann man mittlerweile auch schon hören. Gerade erst ist der neue Track „kassio.“ erschienen und der klingt tatsächlich ganz anders als alles, was er mit seiner Band bisher gemacht hat. Statt heimeligem Songwriter-Pop gibt es hier nämlich ausgefeilte elektronische Beat-Basteleien.

Worum es im Track geht und was Severin Kantereit sonst so den ganzen Tag in seinem Berliner Studio macht, hört ihr im Popfilter.

