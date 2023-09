Englisch-Lehrer mit Bühnenerfahrung

Eigentlich arbeitet Antony Szmierek als Lehrer – genauer als Englisch-Lehrer. Aber seine Schüler*innen kaufen ihm seine Rolle nicht ganz ab. Nebenher ist Szmierek nämlich auf den Bühnen des Landes unterwegs bei Open Mic Nights, um seine Spoken-Word Gedichte vorzutragen.

Während der Ausgangsbeschränkungen der Corona-Pandemie macht sich Szmierek dann mit der Musiksoftware Ableton vertraut. Heute sagt Szmierek: Es führt kein Weg mehr zurück. Die Musik gibt ihm die Möglichkeit seine Gedichte noch mehr zu formen.

Im März 2023 veröffentlicht Antony Szmierek dann seine erste EP „Poems To Dance To“, die auf positive Resonanz stößt: Er holt sich damit nicht nur Lob der BBC Sounds Moderator*innen ab, die seine Musik spielen, sondern auch eine Einladung zum renommierten Glastonbury Festival.

Silvestergefühle im August

Eigentlich nutzt Antony Szmierek vor allem elektronische Beats und tanzbare Housemusik, um seinen Spoken-Word Gesang zu untermalen. Mit dem Titel seiner neuen Single „The Words To Auld Lang Syne“ weckt er allerdings ganz andere Assoziationen: „Auld Lang Syne“ ist ein traditioneller Folksong, mit dem in Großbritannien an Silvester das alte Jahr verabschiedet wird.

Wie der Song klingt und wie er entstanden ist, das erzählt euch Antony Szmierek heute im Popfilter.

