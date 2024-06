Naima Bock

Foto: El Hardwick

Popfilter | Behutsame Wucht in neuen Songs von Naima Bock

Ein Vorbote aus dem „Massive Dark Land“

Die britisch-brasilianische Musikerin Naima Bock kündigt ihr zweites Album mit einer Doppel-Single an. Bei der Entstehung nimmt sie alle Arbeitsschritte selbst in die Hand – eine Selbstermächtigung in musikalischem Gewand.