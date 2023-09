Nur Liebesbriefe, Postkarten und bitte keine Rechnungen

Das schönste am Alltag ist die Post, die einen erwartet. Zumindest vermittelt das das neue Musikvideo der Black Pumas.

Im Video zu „Mrs. Postman“ wird die Post, aber vor allem die Postzustellerin zelebriert. Fast bekommt man das Gefühl Sänger Eric Burton hätte sich ein bisschen verknallt.

Love for the blue-collar worker

Adrian Quesada und Eric Burton ging es aber darum, im Song den bitter nötigen Respekt all jenen zu zollen, die solch essenzielle Arbeit, wie das Ausliefern der Post, übernehmen. Dabei wird der Song nie anbiedernd oder pathetisch, sondern ist im höchsten Maße soulful und poetisch. Er erscheint am 27. Oktober auf dem neuen Album Chronicles of a Diamond.

Warum sich Black Pumas mit ihrer Homage an die Post in eine lange musikalische Tradition einreihen, hört ihr im Popfilter. Unser tägliches Musikupdate könnt ihr hier hören und abonnieren.