Foto: Ron Wyman

Frieden für die Tuareg

Dank seiner Gitarrenkünste ist der nigrische Musiker Bombino zum „Sultan of Shred“ gekürt worden. In seinem neuen Song „Aitma“ ruft er alle Tuareg-Völker zur Einigkeit auf und kündigt damit das Album „Sahel“ an.