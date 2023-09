Schon immer Dylan Fan

Chan Marshall aka Cat Power ist seit ihrem fünften Lebensjahr Bob Dylan Fan. Kein Musiker habe sie so sehr geprägt wie er, sagt sie. Generell spielt sie sich gern durch die Rockgeschichte, z.B. auf ihreen Alben „The Covers Record“ oder „Covers“.

Kein Wunder also, dass sie ihm jetzt ein ganzes Album widmet.

Dylan goes elektrisch

Das „1966 Royal Albert Hall Concert“ ist eines von Dylans wichtigsten Konzerten. Die erste Hälfte performt er wie gewohnt alleine mit Akustikgitarre, ab der zweiten Hälfte steht seine Band mit auf der Bühne.

Zum Grauen der vielen Folk-Puristen im Publikum spielt Bob Dylan dann auch noch auf einer elektrischen Gitarre. Ein Wendepunkt in seiner Karriere und ein wichtiger Moment für die Geschichte des Rock’n’Rolls.

Cat & Bob

Cat Power gibt Dylan zu Ehren am 5. November 2022 ein Konzert in der richtigen Royal Albert Hall in London. Sie spielt die originale Set-List mit ihrem eigenen Spin. An der Komposition und den Lyrics ändert sie aus Respekt für Dylan aber nichts.

„Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert“ heißt nun das dazugehörige Album. Es erscheint am 10. November bei Domino Records.

Welchen Dylan-Skandal Cat Power auf ihrem Album aufgreift und warum der Konzertmittschnitt bis heute falsch benannt ist, hört ihr dieses Mal im Popfilter.

Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren!