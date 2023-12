Discovery Zone und die Malls

„Ich liebe es, mich in Malls aufzuhalten“, sagt die Künstlerin JJ Weihl, die als Discovery Zone Musik und vielerlei andere Kunst macht. Das kommt mitunter auch etwas überraschend, bei einer konsumkritischen Stimme, wie sie es ist. Aber es hat sie inspiriert zur neuesten Discovery Zone Single: „Mall of Luv“.

Doch damit nicht genug. Denn der Song soll nicht nur Malls behandeln, sondern auch ein bisschen so klingen, wie die Musik im Fahrstuhl der Mall. Und so ist „Mall of Luv“ ganz schön loungig, ohne aber nur vor sich hinzuplänkeln.

Die im Song konstruierte Mall ist eigentlich gar nicht nur eine Mall, sondern auch eine Dating-App. Wie das genau funktioniert, erklärt JJ Weihl in der heutigen Popfilter-Folge. Die Idee: weg vom modernen Dating-App-Verhalten. Natürlich irgendwie ironisch, dann eine Mall, wo der Konsum nur so tobt, zu skizzieren.

Neues Album „Quantum Web“

Der Song ist die zweite Single des neuen Albums von Discovery Zone. Das wird im März unter dem Titel „Quantum Web“ erscheinen. Und der lässt vermuten, dass es da weiter geht, wo die „Mall of Luv“ schon anfängt: bei den Menschen und ihrem Verhältnis zu Technik und Digitalisierung. JJ Weihl hat für ein anderes Projekt einen Privatermittler beauftragt, alle Daten über sie zu sammeln, die er so finden kann. Das klingt nach mehr als genug Stoff zum Thema.

Mehr über die neue Single und auf welche spezielle Art JJ Weihl Fragen beantwortet, hört ihr heute im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.