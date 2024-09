Holger Biege und DJ Koze

Foto: Amiga/Stefan Kozalla

Popfilter | DJ Koze ehrt DDR-Liedermacher Holger Biege mit modernem Update

Ein Dichter und ein DJ

Holger Biege ist in der ganzen DDR bekannt. Viele seiner Lieder landen damals in der Hitparade. Heute ist der Liedermacher und Komponist etwas in Vergessenheit geraten. DJ Koze erinnert mit einem Song an ihn, dem Arnim Teutoburg-Weiß und The Düsseldorf Düsterboys ihre Stimmen beisteuern.