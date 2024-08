Mit Wucht ins zweite Album

„Honeyglaze is the ungodly fusion of 3 humans into a clamouring superorganism. It eats only fish, and demands undistracted and conctant worship.“ So stellen sich die Londoner Honeyglaze auf ihren Social-Media Profilen vor. Ziemlich wuchtige Aussagen.

Aber mit Wucht kommen auch die ersten Singleauskopplungen „Don’t“ aus ihrem nächsten Album um die Ecke.

Pretty Girls

Auf „Don’t“ machen Honeyglaze eine Ansage nach der Anderen. Bei unserem heutigen Song des Tages aber, da gibt es wieder etwas mehr Spielraum für eigene Interpretationen, z.B. warum sie anscheinend Angst vor hübschen Mädchen haben.

Mehr über das kommende Album der Band und die Single „Pretty Girls“, erfahrt ihr heute im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.