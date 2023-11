Einladung zum Radiokonzert mit Hotel Rimini

Am 6. Dezember verwandeln wir das detektor.fm-Büro mit euch und der Band Hotel Rimini in eine Konzert-Venue!

Ort: detektor.fm-Studio, Erich-Zeigner-Allee 69-73 in Leipzig

Erich-Zeigner-Allee 69-73 in Leipzig Beginn: 19 Uhr (pünktlich), Einlass: 18 Uhr

19 Uhr (pünktlich), 18 Uhr Eintritt frei!

Das Konzert übertragen wir außerdem ab 19:00 Uhr live im Radio (detektor.fm Wortstream).

Ein Künstlerleben

„Gib mir Arbeit und Struktur, zu viel Freizeit und Ameisen im Flur“ singt Julius Forster im Song „Arbeit und Struktur“. Und weiter heißt es: „Schränk meine Freiheit ein. Ich will nicht mehr ich selber sein. Ich wär so gerne fremdbestimmt. Ein Kind, das man zur Schule bringt.“

Klar, First-World-Problems denkt sich dabei die eine. Naja, das Gefühl kenn ich, denkt sich der andere. Damit treffen Hotel Rimini den Nagel auf den Kopf. 2022 feiern sie mit der Single ihren Durchbruch. Im Oktober hat die Band das erste Album „Allein unter Möbeln“ veröffentlicht.

Musik mit echten Instrumenten

Hotel Rimini finden sich 2020 in Leipzig zusammen. Neben der klassischen Indie-Rock Besetzung von Schlagzeug und Gitarre, kommen auch Kontrabass, Violine, Cello und hin und wieder das Piano dazu. Kein Wunder also, dass die Band in einem Atemzug sowohl mit Element of Crime als auch mit Hildegard Knef verglichen wird. Jazz, Indie-Rock, Chanson und Klassik lassen sich zu den Einflüssen des Sextetts zählen.

Im Popfilter lernt ihr Hotel Rimini heute kennen und ihr erfahrt, wie der Komponist Schumann den Song „Gespenster“ inspiriert hat. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.