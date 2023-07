Aus dem Bett in die USA

Erwachsen werden, nicht wissen wohin mit sich und überfordert sein – das sind die Themen auf Ilgen-Nurs erster EP „No Emotions“, die sie 2017 veröffentlicht. Zwei Jahre später erscheint dann „Power Nap“, das gerne mal als Coming-Off-Age-Platte bezeichnet wird. Darauf wird aber schon klar: Ilgen-Nur träumt zwar auch davon, einfach in Ruhe gelassen zu werden und im Bett zu liegen, aber eben auch von der weiten Welt. In ihrer Wahlheimat Hamburg findet sie nicht das, was sie sucht.

City of Stars

2020 soll Ilgen-Nur auf dem South By Southwest Festival in Texas spielen. Sie ist schon etwas eher in den USA und als die Veranstaltung dann wegen Corona kurzfristig angesagt wird, entscheidet sie sich dort zu bleiben. Sie wohnt bei Freund:innen in Los Angeles und scheint sich dort ganz wohl zu fühlen. Denn in den nächsten Jahren verbringt sie immer wieder Zeit dort.

Auch für neue Songs lässt sich Ilgen-Nur von der kalifornischen Stadt inspirieren. So wie schon viele ihrer Vorbilder vor ihr, zum Beipiel Elliott Smith. „Purple Moon“ heißt ihr neuer Song und ist Ilgen-Nurs erstes Release seit vier Jahren.

