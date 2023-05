Entspannte Beats 24/7

Jeden Tag das Gleiche: Das Lo-Fi Girl sitzt an ihrem Schreibtisch und kritzelt in ihr Notizheft. Dabei schaut ihre Katze aus dem Fenster und sie hört auf ihren Kopfhörern chillige Lo-Fi Beats. Der Figur, gezeichnet im Anime-Stil, schauen und hören jeden Tag Hundert-Tausende Menschen dabei zu und tun es ihr gleich. Streams wie „lofi hip hop radio – beats to relax/study to“ sind super beliebt.

Seit 2017 lernt das Lo-Fi Girl fast ununterbrochen. Mittlerweile hat sich eine große Community rund um den Charakter gebildet. Sie nutzen den 24/7 Stream als Lern-, aber auch als Entspannungshilfe. Und die Fans vernetzen sich, um beim Hausaufgaben oder Steuern machen nicht allein zu sein. Die Songs aus dem Stream kommen meistens von unbekannten Musiker:innen und Produzent:innen, die ihre Tracks einreichen und mit etwas Glück im Stream oder auf einer der beliebten Playlists landen. Beim Lo-Fi Girl Record Label kann man außerdem Merchandise und Schallplatten mit diesen Songs kaufen.

Der Urvater des Lo-Fi

Eine der Vorreiter der Lo-Fi Technik ist Produzent J Dilla. Anfang der 2000er bastelt er Beats, die sehr langsam sind und auf denen so genannte Low-Fidelity Signale liegen. Dafür benutzt er Technik, die alt ist oder zumindest so klingen soll. Dabei entsteht ein entspannter Sound, der klingt, als ob er von einer Kassette abgespielt wird.

In dieser Folge Popfilter hört ihr den Song „So Far To Go“ von J Dilla, D’Angelo und Common. Wir nehmen euch mit in die Welt von Lo-Fi Girl und erklären euch woher das Phänomen kommt. Den Popfilter könnt ihr hier hören und abonnieren.