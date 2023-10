This ain’t the Game!

Poetisch und politisch

„The Truth about Dolls“ – Die Wahrheit über Puppen, so heißt der Lyrikband, mit dem Jamila Woods 2012 ihr literarisches Debüt gibt. Damit gehört sie wohl zu den wenigen Popmusikerinnen, die erstmal einen Gedichtband veröffentlichen, bevor sie mit ihrer Musik in den Charts landen. Ob nun in Gedichten oder Songs, Jamila Woods wird vor allem für ihre poetischen und politischen Texte gefeiert.

Schwarze Geschichte und Identität, Feminismus und Selbstliebe sind dabei die Themen, mit denen sie sich immer wieder auseinandersetzt. Auf ihrem letzten Album „Legacy! Legacy!“ ist etwa jeder Song einem bestimmten Artist of Colour gewidmet, der oder die Jamila Woods inspiriert hat.

Talking about Practice

Ein Stück schwarze Geschichte verarbeitet die Musikerin ebenfalls in ihrem neusten Song „Practice“, in dem auch wieder Chicagoer Rap-Kollege Saba mitwirkt. Statt um Kunst oder Poesie geht es dieses Mal allerdings um Sport. Der Song ist eine Referenz auf die Basketball-Legende Allen Iverson, der mit den Worten „Talking about Practice“ bei einer Pressekonferenz viral gegangen ist.

Der Song ist außerdem eine Auskopplung aus Woods neuem Album „Water Made Us“, das vergangenen Freitag erschienen ist.

Wie Jamila Woods aus diesem skurrilen Moment Sportgeschichte einen leichtfüßige R’n’B-Nummer macht, hört ihr im Popfilter. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.