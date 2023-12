Von der Bar- zur Hit-Sängerin

Jean Knight wächst in New Orleans auf – der „City of Jazz“. Als sie die Musik von Etta James entdeckt, ist sie tief berührt und will auch Sängerin werden. Die Stimme dazu hat sie und sie fängt an, in der Bar ihrer Cousine aufzutreten.

Nach einigen erfolglosen Singles arbeitet sie erstmal in einer Bäckerei. Aber der zweite Versuch klappt. 1971 erscheint „Mr. Big Stuff“. Der Song wird zum Hit und verändert ihr Leben.

Lady of Soul

„Mr. Big Stuff“ wird millionenfach verkauft, gecovert und ist bis heute ein beliebter Soul-Klassiker. 2014 wird er sogar in einem Saturday Night Live Sketch benutzt.

Jean Knight veröffentlicht bis zum Ende ihrer Karriere 1999 fünf Alben. Keiner ihrer weiteren Songs kann „Mr. Big Stuff“ das Wasser reichen. Sie ist trotzdem viel unterwegs und wird 2007 in die Louisiana Music Hall of Fame aufgenommen.

Am 22. November verstirbt sie im Alter von 80 Jahren. Wir erinnern in dieser Folge an die „Lady of Soul“ und erzählen, wie ihr Hit „Mr. Big Stuff“ entsteht.

