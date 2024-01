Footwork meets Fashion Show

Die Schnittmenge von Clubkultur und Hochkultur, die ist eher klein. Aber in diesem kleinen Moment, wo die beiden sich doch treffen, da wird es richtig spannend. Diesen Moment kennt die Musikerin Jlin ziemlich gut. Designer-Größe Rick Owens wird einige Jahre nach Erscheinen auf ihren Track „Erotic Heat“ aufmerksam und nutzt ihn für eine seiner Fashionshows.

Footwork meets Contemporary Dance

In den nächsten Jahren entwickelt sich Jlins Musik immer mehr hin zur Neuen Musik – ihre Wurzeln im Footwork bleiben aber immer zu hören. Gut zur Geltung kommt das in der Musik, die sie für den renommierten Choreografen Wayne McGregor und sein Stück „Autobiography“ komponiert.

In einem Interview erzählt Jlin, dass sie von jungen Musiker*innen via Instagram angeschrieben wird. Einige von ihnen haben es mit Jlin Stücken in die Juilliard geschafft – eines der renommiertesten Konservatorien in den USA. Darauf ist Jlin ziemlich stolz.

Footwork meets Björk

Am 22.März erscheint Jlins neustes Album „Akoma“, auf dem sie Kronos Quartet und für den Opener-Track „Borealis“ als Feature-Gast Björk gewinnen konnte. Mit dem Minimal-Music Pionier Philip Glass hat sie für das Album auch zusammengearbeit. Wie das klingt hört ihr im Popfilter.