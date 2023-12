Auch wer wenig bis keine Ahnung von Oper hat: den Namen Maria Callas haben die meisten schon mal gehört. Die griechische Sängerin gilt bis heute als unerreicht und trägt den Beinamen „La divina“ – die Göttliche. Sie ist aber nicht nur Sängerin gewesen, sondern auch Diva, High-Society-Promi und tragische Figur. In den seltenen Interviews, die sie gibt, geht es ebenso häufig um ihre Arbeit, wie um ihre Ausraster oder ihre Affäre mit dem Reeder-Tycoon Aristoteles Onassis.

Ihr Leben ist in Romanen, Theaterstücken und Kunstperformances verarbeitet worden. Demnächst erscheint ein Biopic mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Die Mythos-Bildung beginnt schon zu ihren Lebzeiten.

On the whole there are two people in me, I would like to be Maria but there is the Callas that I have to live up to. So I’m coping with both as much as I can.