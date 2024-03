Vom Kiddy Contest auf die großen Bühnen

Seit 2018 mischt die Wiener Rapperin KeKe die deutschsprachige Rap- und Popszene auf. Musikerinnen und Musiker wie Trettmann, LGoony, Mark Forster oder Kummer wollen Features mit ihr. Der Kraftklub-Sänger sowie auch Tarek von K.I.Z. nehmen sie mit auf Tour.

Der Weg in die Musikindustrie beginnt für Kiara Hollatko alias KeKe schon früh. Mit 13 Jahren nimmt sie am Kiddy Contest teil und spielt viele Jahre in einer Jazz-Band. Nach ihrem Schulabschluss studiert sie Jazzgesang, bricht das Studium dann aber ab.

Sie beweist, dass es auch ohne geht. Schon mit ihrer ersten Single „Donna Selvaggia“ gelingt ihr der Durchbruch im Deutschrap. Sie begeistert mit selbstbewusstem Rap auf tiefen Bässen.

KeKe tritt neuen Lebensabschnitt an

Später findet KeKe ihren Sound zwischen Cloud-Rap, Trap und R&B. Ihre Songs beleuchten sozialpolitische Themen aus einer persönlichen Perspektive. So spricht sie über Mental Health, Body Diversity und Selbstliebe.

Trotz ihres großen Erfolgs, gibt KeKe Ende Februar das Ende ihrer musikalischen Karriere bekannt. Grund dafür sei ein neuer Lebensabschnitt. Das erzählt sie in einem Post auf Instagram.

