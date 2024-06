Neue Landschaften

King Hannah sind Hannah Merrick und Craig Whittle. Die beiden kommen aus Liverpool. Mit ihrem ersten Album “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me” gehen sie auf Tour durch Großbritannien, Europa und die USA. Die Tour durch Amerika ist für sie sehr eindrücklich und inspirierend. So widmet sich ihr neues Album „Big Swimmer“ voll und ganz ihrer Zeit dort vor Ort.

Vor allem New York scheint es ihnen angetan zu haben. Doch nicht nur die geografisch neu erschlossenen Landschaften werden hier hervorgehoben – auch ihre Musiklandschaft hat neue Horizonte dazugewonnen.

Auf „Big Swimmer“ werden sie gleich zwei mal von der Indie-Ikone Sharon van Etten gesanglich unterstützt. Sie begegnen sich auf einer musikalischen Ebene mit viel Respekt und lassen die Früchte einer tollen Musiker*innen-Freundschaft nicht ungeerntet. Über Sharon van Etten gibt es übrigens eine eigene Popfilter-Episode, von vor einem Jahr.

Streifzüge durch bekannte Museen und Cafés

Der Song „New York, Let’s Do Nothing“ auf dem neuen Album „Big Swimmer“ fängt die Stimmung und Energie in New York feinfühlig ein. Es geht darum nichts zu tun, aber dann doch eigentlich recht viel. Sie erzählen von Museumsbesuchen und Zeit in Cafés.

Im dazugehörigen Musikvideo verwenden sie Material von D. A. Pennebaker und mischen es mit eigenen Filmaufnahmen, was dem ohnehin schon sehr runden Song noch eine weitere Ebene der Zugänglichkeit verschafft. Ein sehr liebevoller, musikalischer Reisebericht über eine inspirierende Stadt also.

„New York, Let’s Do Nothing“ von King Hannah ist unser Song des Tages im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.