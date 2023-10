Jazz ist ihr Leben

Laufey ist großer Jazz-Fan. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr Vater Violinen-Lehrer ist und sie seit Kindertagen Klavier und Cello spielt. Mit 15 spielt sie dann schon mit dem Icelandic Symphony Orchestra und studiert am renommierten Berklee College of Music in den USA.

Sie schließt die Uni mitten in der Pandemie ab und beginnt ihre Musik auf TikTok hochzuladen. Dort haben ihre kurzen Videos bald Millionen Aufrufe und viele junge Leute kommen das erste Mal so richtig in Kontakt mit Jazz.

So wie Ella und Chet

Die Musikerin klingt nämlich wie viele der klassischen Jazz-Größen. Ella Fitzgerald und Chet Baker zählen zu ihren Vorbildern und sie performt Jazzstandards. Bald sind ihre Konzerte ausverkauft und ihre Fans singen Jazzklassiker mit. Im Moment ist Laufey laut Spotify die meistgestreamte Jazz-Musikern, die noch am Leben ist.

Die Jazz-Bubble nimmt die Newcomerin mit gemischten Gefühlen auf. Einige halten sie für die Retterin des Jazz, andere werfen ihr vor, das Genre und dessen Geschichte nicht ernst zu nehmen.

Ist Laufey noch Jazz? Wir stellen euch ihre Musik im Popfilter vor und gehen dieser Frage auf die Spur.

