Indie-Star trifft Italo-Pop Legende

Obwohl Mac DeMarco erst im April mit seinem neunstündigen Mammut-Album „One Wayne G“ für Aufsehen gesorgt hat, scheint ihm die kreative Energie noch nicht ausgegangen zu sein. Für seinen neusten Song „Simply Paradise“ hat er sich mit der Italo-Disco Legende Ryan Paris zusammengetan.

Der italienische Musiker ist im Zuge der Italo-Disco Welle in den frühen 80ern bekannt geworden. Mit seinem Song „Dolce Vita“ landet er damals einen internationalen Hit.

Ungewöhnliche Kollaboriation

Dass Mac DeMarco schon lange fasziniert von Ryan Paris Musik ist, erfährt man in der Dokumentation „Pepperoni Playboy“ von 2014. Bis die beiden Musiker für eine Kollaboration zusammenkommen, dauert es dann aber nochmal gut zehn Jahre. Diesen September besucht Mac DeMarco Ryan Paris dann in seinem Studio in der Nähe von Rom.

Ryan Paris selbst hat nach eigener Aussage schon länger davon geträumt einen Song als Duo zu schreiben. Eben so wie es Paul McCartney und John Lennon in den 60ern gemacht haben. In gerade mal drei Tagen und drei Nächten entsteht dann der Track „Simply Paradise“ inklusive dazugehörigem Musikvideo.

Wie der Song klingt und wie diese ungewöhnliche Kollaboration überhaupt zustande gekommen ist, das hört ihr heute im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.