Der steile Aufstieg von Nilüfer Yanya

Ihre erste EP veröffentlichte Nilüfer Yanya 2016. Da ist sie gerade erst 20 und hat mit „Keep On Calling“ schon einen ersten großen Hit. Danach folgen viele weitere Veröffentlichungen und 2021 ihr Debütalbum „Inside Out“, das vor allem auf ältere Songs aufbaut.

Ein Jahr später erscheint dann „Painless“, ihr zweites Album. Und damit erfährt sie endgültig ihren Durchbruch. Musikmedien stürzten sich förmlich auf die Platte, um sie mit Lob zu überhäufen und sie kann sich vor Fans kaum retten. Jetzt hat sie mit „Like I Say (I runaway)“ ihre neue Single veröffentlicht.

Eine geplatzte Hochzeit und eine Erkenntnis

Im Video zum Song spielt Nilüfer eine Braut, die am Altar eine unerwartete Entscheidung trifft und die Biege macht. Ums Heiraten geht es der Musikerin in „Like I Say (I runaway)“ wenn aber nur auf der zweiten Ebene. Eigentlich dreht sich der Song um die Zeit, wie sie sagt.

Es geht darum, wie man seine Zeit verbringt. Zeit ist wie eine Währung, jeder Moment. Du wirst sie nie wieder zurückbekommen. Das ist eine ziemlich überwältigende Erkenntnis. Nilüfer Yanya über „Like I Say (I runaway)“

Sich nicht auf das Falsche festzulegen und die Zeit nicht mit schlechten Entscheidungen zu verbringen, übersetzt die Britin also mit dem Bild der geplatzten Hochzeit. Für das war übrigens ihre Schwester Molly Daniel zuständig. Sie hat bei dem Video Regie geführt.

Das Video seht ihr unten, alles zum Song hört ihr im Popfilter. Wenn euch der gefällt, abonniert den Podcast doch hier.