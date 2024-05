Vom Indie-Rock-Frontmann zum Solo-Musiker

Die Solo-Karriere von Orlando Weeks beginnt zwar erst 2017, trotzdem kann man ihn gut und gerne als alten Hasen im Musikgeschäft bezeichnen. 2004 gehört er zu den Gründungsmitgliedern der Londoner Indie-Band The Maccabees. Und weil Indie-Rock Mitte der 2000er gerade Hochkonjunktur hat, trifft die Band mit ihrem Sound natürlich ins Schwarze.

Vier Alben bringen die The Maccabees heraus, bevor sich die Wege der Bandmitglieder dann 2017 trennen. Orlando Weeks bleibt aber auch nach der Trennung nicht untätig. Schon im selben Jahr veröffentlicht er das Kinderbuch „The Gritterman“, samt zugehörigen Soundtrack. 2020 erscheint dann sein „richtiges“ Solo-Debüt, das Album “A Quickening“.

Vielversprechende Kollaboration

Mittlerweile ist Orlando Weeks von London nach Lissabon umgesiedelt, um dort an seinem neuen, mittlerweile dritten Solo-Album zu arbeiten. Das trägt auch einen portugiesischen Namen: Nämlich “Loja”, also “”Laden” und soll am 6. Juni erscheinen.

Aufgenommen hat er das Album allerdings nicht in Portugal, sondern auf der britischen Isle of Wight. Also eben jener Insel, von der auch Rhian Teasdale und Hester Chambers von der Indie-Hype Band Wet Leg stammen. Erstere hat sich Weeks dann auch für die erste Single seines neuen Albums als Duett-Partnerin mit ins Boot geholt. Im Song „Dig“ graben sich die beiden durch ungesunde Beziehungsdynamiken und wenig konstruktive Streitereien.

