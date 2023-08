New Wave & Kraftwerk

Einen groben Entwurf für „Vamos a la playa“ hat Johnson Righeira schon 1981. Damals klingt die Demo-Version des Songs noch deutlich nach den futuristischen Elektro-Pionieren Kraftwerk. Und nach düsterer Dystopie in den Textzeilen:„Lass uns an den Strand gehen, alle mit Hut. Der radioaktive Wind zerzaust die Haare“. Verwunderlich ist das nicht, denn Anfang der 80er ist die nukleare Bedrohung durch den Kalten Krieg allgegenwärtig. Möglicherweise spielt der Song auch auf das Nuklearunglück von Palomares 1966 in Spanien an.

Apokalypse und Dancefloor

Als die Produzenten Carmelo und Michelangelo La Bionda von dem schrillen Duo Righeira hören, wollen sie unbedingt zusammenarbeiten. Aus dem wavigen Underground-Demo wird ein massentauglicher Italo-Hit, der in mehreren europäischen Ländern in den Top 10 der Charts landet. Ob der Song nun auf ein konkretes Ereignis anspielt oder als Anti-Kriegs-Lied gehört werden kann – auf jeden Fall ist er ein Ohrwurm.

