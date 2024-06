Saucy Santana

Für die Material Girls

Bereits mit seinen ersten Songs geht Rapper Saucy Santana auf TikTok viral. Doch statt als One-Hit-Wonder in Vergessenheit zu geraten, baut er sich darauf eine Karriere auf. Was ihn so wichtig für die Rapszene macht, erfahrt ihr heute im Popfilter.