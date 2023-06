Von Würzburg nach Hamburg

Eigentlich kommt DJ Patex aus Würzburg und heißt Patricia Wedler. Dort ist sie bereits als DJ und Konzertveranstalterin aktiv. Später trifft sie den Hamburger Musiker Knarf Rellöm und zieht Anfang der Nullerjahre in die Hansestadt. Sie wird Resident DJ im Pudel Club und ist mit Viktor Marek essentieller Teil von Knarf Rellöms zahlreichen Projekten: Knarf Rellöm with the Shi Sha Shellöm, Knarf Rellöm Trinity, A Tribe Called Knarf – um nur einige zu nennen.

Referenz-Pop

Mit ihrem eigenen Musikprojekt School of Zuversicht steht DJ Patex dann ab 2005 selbst im Mittelpunkt. „Randnotizen from Idiot Town“ heißt 2010 das Debütalbum. Zu abwechslungsreichem Elektro-Pop kritisiert sie unfaire Machtverhältnisse, Kapitalismus und Gentrifizierung. Teil der Formation sind u.a. Knarf Rellöm, Carsten „Erobique“ Mayer und Mitglieder von Die Türen.

Nach zehn Jahren erscheint dann 2021 die nächste School of Zuversicht Platte „An allem ist zu zweifeln“, gespickt mit musikalischen Pop-Referenzen.

Für die Community

Als 2014 die Esso-Häuser in Hamburg samt Wohneinheiten und Musikclubs abgerissen werden, engagiert sich DJ Patex mit anderen Musiker:innen, Aktivist:innen und Architekt:innen dafür, dass sinnvolle Konzepte für die Neubebauung entstehen.

DJ Patex war eine wichtige Figur für die Hamburger Subkultur und das Stadtleben. In dieser Folge erinnern wir an sie und ihre Musik. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.