„Giving my best is a full time job/but it doesn’t pay the rent“ singt Ella Williams alias Squirrel Flower im Song „Full Time Job“. Ihre Stimme klingt dabei müde und resigniert – das Leben als Künstlerin kann ziemlich aufreibend sein. Dazu dreht sie die Verzerrer voll auf und lässt eindrucksvolle Gitarrenwände aus den Lautsprechern stürzen.

Für ihr neues Album „Tomorrow’s Fire“ hat sich die 27-Jährige von Classic Rock-Acts wie Bruce Springsteen inspirieren lassen.

Als sie eines Tages eine Anekdote ihrer Mutter hört, wie die sich heimlich aus dem Haus geschlichen hat, um zu einem Spingsteen-Konzert zu gehen, ist ihr klar: das muss mit auf’s Album.

I was talking to my mom and she told me this story about how she snuck out when she was a teenager and saw Bruce Springsteen and it was this moment of full circle and I wanted to include that in a song and honor her a little bit.