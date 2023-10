Von Volksmusik bis HipHop

Wer Mos Def oder Dr. Dre mag, hat die Musik von Selda Bağcan (*1948) vielleicht schon einmal unwissentlich gehört. Samples ihrer Songs sind im HipHop auffällig oft vertreten. Dabei ist Bağcan vor allem eins: eine türkische Folk-Ikone, die in den 70er Jahren nicht nur türkische Musik, sondern auch das Frauenbild revolutioniert. Sie ist die erste weibliche Performerin, die Volkslieder nicht auf der türkischen Langhalslaute, sondern auf der Gitarre interpretiert. Damals ist in der Türkei schon alleine die Tatsache revolutionär, dass eine Frau mit ihrem Instrument alleine auf einer großen Bühne steht.

„protest müzik“

In ihren politischen Songs geht es häufig um die Ungerechtigkeiten in der Welt. Aber auch im eigenen Land. Bağcan durfte deshalb Jahre lang nicht im türkischen Fernsehsender TRT auftritten. Außerdem saß sie immer wieder in Haft. Bis heute inspiriert sie die nachkommenden Generationen und Sängerinnen, wie Derya Yıldırım oder Gaye Su Akyol – auch, weil Bağcan als Vertreterin des Anadolu Rock den Sound des westlichen Pop mit türkischer Volksmusik mischte.

Liebkosungen in Liedform

Der Song „Tatlı Dilim“ stammt ursprünglich aus der Feder von Neşet Ertaş, den ihr in der nächsten Popfilter-Folge kennenlernt. Das Liebeslied zählt viele Attribute auf, die eine umgarnte Person beschreiben, etwa ein schönes Lächeln und Rehaugen.

