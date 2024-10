Radiohead 2.0?

Man sollte meinen, dass man als Teil einer der wichtigsten Rockbands der letzten 30 Jahre einen ziemlich vollen Terminkalender hat. So richtig ausgelastet scheinen die Mitglieder von Radiohead allerdings nicht zu sein. Denn in den letzten Jahrzehnten entstehen zahllose Nebenprojekte.

Thom Yorke bringt etwa einige Soloplatten raus oder startet mit Red Hot Chilli Peppers-Bassist Flea die Supergroup Atoms for Peace. Und Gitarrist Johnny Greenwood komponiert diverse Filmsoundtracks oder bringt zusammen mit dem israelischen Musiker Dudu Tassa eine Platte mit arabischen Liebesliedern raus.

Aber auch das scheint noch nicht zu reichen. Im Coronajahr 2020 wird auch noch das Projekt The Smile ins Leben gerufen. Mit Thom Yorke und Johnny Greenwood sind dort auch gleich zwei Radiohead-Mitglieder beschäftigt. Statt nach Radiohead 2.0. klingt das Ganze aber doch deutlich wilder, krautiger und jazziger, was sicher auch an Jazz-Schlagzeuger Tom Skinner liegt.

Kryptische PR

Die Gruppe legt dann auch gleich einen ziemlich exzessiven Output an den Tag. 2022 erscheint das Debüt-Album „A Light for Attracting Attention“. Letzte Woche ist mit „Cutouts“ nun schon das dritte Album der Band erschienen und damit das zweite Album in diesem Jahr.

Das hatten The Smile im Vorfeld mit verschlüsselten Nachrichten auf Social Media angekündigt, die von einer engagierten Reddit Fan-Gemeinschaft eifrig dechiffriert wurden. Auf dem Album ist auch der Song „Zero Sum“, mit dem wahrscheinlich wildesten Gitarrenriff der Bandgeschichte – unser Song des Tages heute im Popfilter.

