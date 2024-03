Dead men lay deep round the door

I don’t envision a long life for myself. Like, I think my life will run out before my work does, y’know? I’ve designed it that way.

Damit sollte Townes Van Zandt Recht behalten, mit gerade mal 52 Jahren stirbt der Songwriter am 1. Januar 1997 an den Folgen seines jahrzehntelangen Alkoholmissbrauchs. Und dabei hätte er die Musikwelt sicher noch mit vielen herrlich abgründigen Songtexten über die Außenseiter der Gesellschaft und wunderschönen poetischen Alltagsbeobachtungen erfreuen können. So müssen wir uns eben mit den Stücken begnügen, die es schon gibt. Und das sind zum Glück einige.

Living on the road my friend

Townes Van Zandt wird am 7. März 1944 in Fort Worth in Texas geboren, mit neun Jahren beginnt er Gitarre zu spielen. Er studiert Jura in Houston und gibt in dieser Zeit erste Konzerte in den Folkclubs der Stadt. Er will Songwriter werden, durch die Gegend ziehen und das macht er auch. 1968 erscheint das erste Album „For the sake of a song“ und bis 1972 noch fünf weitere, die kommerziell wenig erfolgreich sind, aber einige seiner besten Stücke enthalten wie „Pancho & Lefty“, „Tecumseh Valley“ oder „St John The Gambler“.

Lots of booze and lots of ramblin‘

Zeit seines Lebens interessiert sich Townes Van Zandt nicht dafür, wie sich seine Platten verkaufen, er verschenkt sie auch schon mal kistenweise an Leute, die ihm irgendwelche Gefallen tun. Er lebt eine Weile in einer einsamen Holzhütte, dann ein paar Jahre in einem Wohnwagen ohne Fenster. Die Gitarre und eine große Flasche Whiskey sind seine steten Begleiter. In guter Verfassung ist er ein Meister der kleinen, intimen Auftritte. Nicht nur seine Songs, auch seine Anekdoten und die mitunter derben Witze machen viele seiner Konzerte für das Publikum zu unvergesslichen Abenden. Auch unter Kolleg*innen hat er unzählige Fans, die englische Band Tindersticks z.B. covert 1994 seinen Song „Kathleen“.

In Erinnerung an einen der besten Songwriter und tragischen Figuren der Musikwelt, ist „I’ll be here in the morning“ von Townes Van Zandt heute unser Song des Tages im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.