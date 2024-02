Vampire Weekend: dem Indie neues Leben einhauchen

Als die New Yorker Band Vampire Weekend 2008 ihr gleichnamiges Debüt-Album veröffentlicht, ist der Indie-Hype gerade schon über seinen Scheitelpunkt. Dass die Band sich auf viel Gitarren-Musik der letzten zehn bis fünfzehn Jahre bezieht, macht aber nichts. Denn die Musiker reichern die Mischung aus Brit-Pop und amerikanischen Indie einfach mit super vielen eigenen Ideen und Einflüssen an.

Da ist mal Afro-Beat dabei, mal Barock-Pop und ab und zu wird der Gesang durch Sprechgesang ersetzt. Alles, was man in New York halt so mitnehmen kann. Damit landen sie als erste Band auf dem ersten Platz der amerikanischen Album-Charts, ohne je bei einem Major-Label unter Vertrag zu stehen. Außerdem sind sie für fünf Grammys nominiert, von denen sie zwei gewinnen.

Neues Album glitzert im Licht des Mondes

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album haben Vampire Weekend jetzt ihre neue Platte angekündigt: „Only God Was Above Us“. Es wird am 5. April erscheinen und nur drei Tage später das erste Mal live auf die Bühne kommen. Dass das genau am achten April stattfindet, hat einen guten Grund. Denn an dem Tag ist eine Sonnenfinsternis. Das heißt: während die Band zum ersten Mal live ihr neues Album spielt, schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdunkelt den Himmel. Passender könnte es bei einer Band mit Vampiren im Namen kaum sein. Natürlich ist das Konzert auch Open Air.

Bevor das alles stattfindet, hat die Band jetzt aber erstmal eine Doppel-Single veröffentlicht: Capricorn / Gen-X Cops.