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Symbolbild: Das Bildungssystem Sachsen-Anhalts steckt in der Krise. Foto: Pixvio, Shutterstock
Symbolbild: Das Bildungssystem Sachsen-Anhalts steckt in der Krise. Foto: Pixvio, Shutterstock

DAZWISCHEN | Lehrermangel, Ungleichheit, AfD-Pläne: Sachsen-Anhalts Schulen unter Druck

Wie ist das Bildungssystem zu retten, Sachsen-Anhalt?

Lehrermangel, Chancenungleichheit, marode Schulen: Sachsen-Anhalts Bildungssystem steckt in der Krise. Wir schauen, was Experten sagen — und was die AfD ändern will.

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Bildungssystem in Sachsen-Anhalt in der Krise

Personalmangel, marode Schulgebäude und Chancenungleichheit ab der Grundschule. „Das Bildungssystem ist in einem katastrophalen Zustand“, sagt Bildungsinfluencer Bob Blume, im Internet bekannt als „Netzlehrer“. Sachsen-Anhalts Schulen kämpfen mit massiven Problemen.

Das größte Problem ist die Chancenungleichheit. Die trifft auf ein massives Personalproblem und auf ein Ressourcenproblem. Es gibt Schulen, da kommt wirklich der Putz von der Decke. Es ist ein katastrophaler Zustand.

„Netzlehrer“ Bob Blume

„Netzlehrer“ Bob BlumeFoto: Screenshot

Der Lehrermangel könnte sich bald noch weiter verschärfen: In Sachsen-Anhalt ist fast die Hälfte der Lehrkräfte älter als 55 Jahre: bundesweit Spitzenreiter. Junger Nachwuchs fehlt. Und schon im Schuljahr 2025/2026 sorgte der Personalmangel für 8,6 Prozent Unterrichtsausfall. 28.000 Mal haben Schüler und Schülerinnen keine Note bekommen — weil der Unterricht in dem jeweiligen Fach zu oft ausgefallen ist.

Experten analysieren AfD-Vorschläge

Lösungen müssen her, Bildung ist ein Top-Thema im Wahlkampf. Vor der Landtagswahl rückt deshalb auch die AfD in den Fokus: Die Forderungen der Partei für das Bildungssystem haben unter Expertinnen und Experten heftige Reaktionen hervorgerufen. Besonders die Forderungen, die Schulpflicht in eine Bildungspflicht umzuwandeln, eine strenge Elite-Quote für das Gymnasium einzuführen und Lerninhalte umzugestalten, stehen in der Kritik. Bildungsexperte Kai Maaz hält andere Ideen für sinnvoller.

Man löst die Schulpflicht auf und möchte damit ein Problem lösen, was das System nicht gelöst hat. Das halte ich für eine sehr naive Vorstellung.

Bildungsforscher Kai Maaz

Bildungsforscher Kai MaazFoto: fotorismus für DIPF

Bildungsrechtler Michael Wrase hält große Teile der AfD-Forderungen sogar für rechtlich nicht umsetzbar — etwa geflüchtete Kinder in Sonderklassen auszusondern.

Wie kann Sachsen-Anhalts Bildungssystem besser werden?

In dieser Podcastfolge machen sich die beiden Hosts Marie und Katja auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wie kann Sachsen-Anhalts Bildungssystem gerettet werden? Sie analysieren Probleme und politische Forderungen und sprechen mit Fachleuten darüber, was getan werden müsste. Ob Vorschläge wie eine frühere Sprachförderung, eine individuellere Einschulung oder das Startchancen-Programm sie überzeugen? Und was der Fall des abgemahnten Lehrers Max Heckel aus Stendal mit all dem zu tun hat: Das und mehr jetzt in der aktuellen Folge von DAZWISCHEN.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über Whatsapp. Die Nummer lautet: 0175-6807345. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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