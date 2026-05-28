Dorfsterben in Sachsen-Anhalt

95 Prozent der Gemeinden in Sachsen-Anhalt schrumpfen. Einige Orte haben allein in den vergangenen 15 Jahren ein Fünftel ihrer Bevölkerung verloren. In dieser Episode von „DAZWISCHEN“ schauen wir auf die Folgen der Schrumpfung und mögliche Lösungen. Katja ist dafür in den Burgenlandkreis nach Thalwinkel gefahren. Mit seinen 120 Einwohnerinnen und Einwohnern steht Thalwinkel, welches zu Bad Bibra gehört, stellvertretend für eine tiefgreifende Krise: Denn wenn Dörfer und Städte schrumpfen, drohen Kitas, Schulen, Bäcker und Sparkassen dauerhaft wegzubrechen.

Stellt euch darauf ein, dass ihr mit schrumpfenden Bevölkerungszahlen leben müsst. Das ist meine wesentliche Botschaft. Steffen Maretzke, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

Neben Leuten aus Thalwinkel kommt auch Steffen Maretzke vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zu Wort. Er erläutert die Erkenntnisse der „Raumordnungsprognose 2045“ und beleuchtet die gefährliche Abwärtsspirale aus klammen kommunalen Kassen und schwindendem öffentlichen Personennahverkehr.

In Thalwinkel lassen sich die Menschen von der Schrumpfung nicht entmutigen. Die Thalwinkler Tom Eberling und Andy Söring zeigen, wie lokaler Zusammenhalt die Lebensqualität sichern kann. Für den Umgang mit schrumpfenden Gemeinden sind engagierte Menschen essenziell, die selbst anpacken und einen Unterschied machen.

Es ist tatsächlich so, dass wir eine Familie aus der Ukraine haben, die hier wohnt. Und nicht zuletzt haben wir jetzt eine Familie aus Bayern integriert, das ist ja auch fast Ausland. Kommentar aus Thalwinkel

Im „DAZWISCHEN“-Podcast sprechen Katja und Marie darüber, wie Gemeinden und Bundesländer mit dem Bevölkerungsrückgang in vielen Regionen umgehen können, was die Menschen vor Ort ändern und welche möglichen Lösungsideen es gibt.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.