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Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026: Alice Weidel, Ulrich Siegmund und Tino Chrupalla jubeln über Wahlerfolg in Magdeburg. Foto: Tobias Schwarz / AFP.
Bild: Tobias Schwarz | AFP

DAZWISCHEN | Historischer Wahlabend in Sachsen-Anhalt

Zwischen Schockstarre, Domplatz & Königsmachern

Die Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 hat Geschichte geschrieben. Die AfD gewinnt massiv und das BSW kann vermutlich über den neuen Ministerpräsidenten entscheiden. Das DAZWISCHEN-Team liefert eine Chronologie dieses historischen Wahlabends in Magdeburg.

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Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026

Die AfD geht als Wahlsieger aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026. Sie gewinnt mehr als 23 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl und damit mehr als 44 Prozent der Stimmen. Die CDU verliert gut 20 Prozentpunkte und erreicht nur noch gut 17 Prozent. SPD, Grüne und Linke liegen um die neun Prozent sehr nah beieinander, die FDP fliegt aus dem Landtag und das BSW überspringt die 5-Prozent-Hürde.

Hinter den Kulissen der Wahl

Die DAZWISCHEN-Reporter Katja, Leonard und Christian sind am Wahlwochenende in Magdeburg unterwegs gewesen. In dieser Sonderfolge zur Landtagswahl zeichnen sie ein chronologisches Bild des Wahltags nach. Dafür sprechen sie unter anderem mit der Landeswahlleiterin, Menschen auf dem Domplatz oder Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Zu Wort kommt auch Claudia Wittig vom BSW. Denn die Partei kann als „Königsmacher“ vermutlich über den kommenden Ministerpräsidenten mitentscheiden.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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