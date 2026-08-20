Landtagswahl Sachsen-Anhalt: FDP und Grüne vor der 5-Prozent-Hürde

Bei der Landtagswahl Sachsen-Anhalt kämpfen FDP und Grüne für das Überspringen der 5-Prozent-Hürde. Denn beide Parteien wollen wieder in den Landtag in Magdeburg einziehen. Für diese Podcast-Episode haben Marie und Katja mit den beiden Spitzenkandidatinnen Lydia Hüskens (FDP) und Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne) gesprochen.

Unsere Gesellschaft ist noch nie so von Parteien unter Druck gewesen, die nicht eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft vor Augen haben, sondern viel mehr Staat und ganz andere Gesellschaftsformen in ihrem Fokus haben. Da müssen wir unsere Positionen, unsere Punkte gegensetzen. Lydia Hüskens (FDP)

Kampf um den Wiedereinzug in den Landtag

Für die FDP tritt mit Lydia Hüskens eine erfahrene Politikerin an. Sie ist schon seit mehr als 30 Jahren in Sachsen-Anhalt politisch aktiv. Für ihren Wahlkampf hat sie 50 Stationen im ganzen Land geplant. Der Titel des Wahlprogramms lautet „Freiheit hat nur eine Heimat“. Die Grünen haben Susan Sziborra-Seidlitz nominiert. Katja Schmidt hat sie beim Wahlkampf in der Altmark begleitet, unter anderem auf dem Waldbad-Campingplatz am Wischer.

Ich bin sehr überzeugt, dass das Thema Klimaschutz in Sachsen-Anhalt ein sehr wichtiges ist. Wenn wir nicht im Landtag sind, dann ist das kein Thema mehr. Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen)

Im Podcast schauen Marie und Katja auf zwei Parteien, die momentan im Landtag sitzen und die 5-Prozent-Hürde meistern wollen. Dafür haben sie auch mit dem Politkwissenschaftler Benjamin Höhne gesprochen.

Der DAZWISCHEN-Podcast

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