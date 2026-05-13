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Eine Pflanze wächst aus kleinen Münzstapeln. Stiftungen Sachsen-Anhalt Foto: Shutterstock
Bild: Symbolbild | Shutterstock

DAZWISCHEN | Viel Ehrenamt, wenig Stiftungen

Wer fördert Sachsen-Anhalt?

Demokratische Akteure in Sachsen-Anhalt sind oft auf Geld von Stiftungen angewiesen — doch es gibt im Land nur wenige aktive Stiftungen. In dieser Episode schauen wir auf strukturelle Probleme und mögliche Lösungen.

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So viel Ehrenamt, so wenige Stiftungen

Fast überall in Sachsen-Anhalt gibt es engagierte Menschen und gemeinnützige Projekte. Vieles wird ehrenamtlich gestemmt und kostet nicht viel. Trotzdem fehlt vielen Projekten Geld. Das liegt auch daran, dass private Geldgeber wie Stiftungen und Fonds in Sachsen-Anhalt weniger stark vertreten sind als in vielen Regionen in den westdeutschen Bundesländern.

Wir sehen viele engagierte Menschen, denen oft der Zugang zu Geld fehlt, weil eben in Ostdeutschland deutlich weniger privates Kapital da ist.

Olaf Ebert, Mitgründer der Bürgerstiftung Halle

In Sachsen-Anhalt fehlen nicht nur große Stiftungen, sondern vielen großen Stiftungen fehlen auch Lokalexpertise, Kontakte und Netzwerke, um Projekte in Sachsen-Anhalt gezielt zu fördern. Gleichzeitig haben viele Projekte in Sachsen-Anhalt Nachholbedarf, selbstbewusst um Fördermittel zu werben oder die richtige Stiftung zu finden. Die Folge: Viele Projekte werden nur eingeschränkt umgesetzt oder gar nicht erst gestartet. Das hat Folgen für Demokratie und Zivilgesellschaft.

Der „Sachsen-Anhalt-Fund“

Für den Podcast hat Katja mit drei jungen Menschen aus Sachsen-Anhalt gesprochen, die das ändern wollen. Dazu haben sie den „Sachsen-Anhalt-Fund“ gegründet, der Stiftungsgelder mit ihrer Expertise unbürokratisch an Projekte in Sachsen-Anhalt verteilt.

Den Stiftungen fehlt Wissen darüber, wie die Strukturen in Sachsen-Anhalt sind, es fehlen Kontakte zu guten Initiativen, und wir konnten genau das anbieten.

Karolin Jäschke, Mitgründerin Sachsen-Anhalt-Fund

Max Schubert, Karolin Jäschke und Bennet Rietdorf, die drei Gründer des Sachsen-Anhalt-Funds, wollen im Jahr der Landtagswahl besonders Projekte des Miteinanders stärken.

Wir müssen jetzt aktiv werden, um Strukturen des Miteinanders vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, die unsere Zukunft ist, zu stärken.

Bennet Rietdorf, Mitgründer Sachsen-Anhalt-Fund

Im Podcast sprechen Katja und Leonard mit Menschen, die sich dafür einsetzen, Stiftungen in Sachsen-Anhalt zu verankern. Wie das gelingen soll, warum Demokratie-Projekte davon abhängen und wie das mit der Landtagswahl zusammenhängt, das erfahrt ihr in dieser Podcastfolge bei DAZWISCHEN.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Wir freuen uns auf eure Impulse. In der nächsten Folge behandeln wir das Thema „Ehrenamt“. Erzählt uns gerne von euren Erfahrungen dazu. Wo engagiert ihr euch, warum, und was müsste besser laufen? Wir freuen uns auf eure Nachrichten! Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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