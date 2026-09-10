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Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl: Wie geht es weiter? Foto: DesignRage/shutterstock
Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl: Wie geht es weiter? Foto: DesignRage/shutterstock

DAZWISCHEN | Geschockte Zivilgesellschaft, unklare Mehrheiten

Nach der Wahl: Wie geht es jetzt weiter in Sachsen-Anhalt?

43,8 Prozent für die AfD, geschockte Zivilgesellschaft, unklare Mehrheiten. Sachsen-Anhalt steht nach der Wahl vor großen Herausforderungen.

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Nach der Landtagswahl: Gespaltenes Sachsen-Anhalt

Der Landtag in Sachsen-Anhalt ist gewählt. Die gesichert rechtsextreme AfD hat die absolute Mehrheit knapp verpasst, ist mit 43,8 Prozent der Stimmen aber denkbar dicht dran. Land und Landtag wirken gespalten wie nie zuvor. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden.

Nach der Landtagswahl geht Sachsen-Anhalt weltweit durch die Nachrichten. Die großen Fragen: Wird es einen AfD-Ministerpräsidenten geben? Welche Auswirkungen hätte das auf Sachsen-Anhalt und die Bundespolitik?

Zwischen Schock, Angst und „jetzt erst recht“

Während im Landtag die Suche nach Mehrheiten beginnt und erste personelle Konsequenzen verkündet werden, befinden sich große Teile der demokratischen Zivilgesellschaft noch unter Schock. Auch große Teile der DAZWISCHEN-Community zeigen sich tief bewegt. Viele sind erschüttert, berichten von Scham und Angst. Manche fragen sich, ob Sachsen-Anhalt ihre Heimat bleiben kann, andere planen schon konkret, das Land zu verlassen.

Ich muss auch ganz ehrlich sagen, persönlich führen wir gerade genauso die Diskussionen, ob das hier das Land ist, wo wir unsere Kinder aufziehen wollen.

Jonas Crackau, Gründungsförderer

Jonas Crackau, GründungsfördererFoto: detektor.fm, Leonard Schubert

Die Angst gilt nicht nur sich selbst, sondern bei vielen auch der Zukunft des gespaltenen Landes. „Klimaerhitzung, demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Diese Probleme werden ja nicht kleiner dadurch, dass man nichts tut oder auch noch leugnet, dass es sie überhaupt gibt“, erklärt etwa Kathrin von Ow vom Krimzkrams in Zeitz.

Trotz der Sorgen versuchen auch viele, sich zu organisieren und weiter für die Demokratie einzusetzen. Für den Autoren und Aktivisten Arne Semsrott ist das ein Grund zur Hoffnung.

Der große Lichtblick des Ganzen ist die Zivilgesellschaft. Menschen, die sich einfach den Arsch aufgerissen haben füreinander, und die Liebe und Solidarität miteinander gezeigt haben.

Arne Semsrott, Aktivist & Autor

Arne Semsrott, Aktivist & AutorFoto: detektor.fm, Leonard Schubert

Fristen, Optionen, offene Fragen

Wenige Tage nach der Landtagswahl versuchen die beiden DAZWISCHEN-Hosts Marie und Katja, Orientierung zu geben. Sie fassen die aktuelle Situation zusammen und lassen Experten aus früheren Podcastfolgen und Stimmen aus der Community zu Wort kommen. Außerdem widmen sie sich der Frage, wie eine Regierungsbildung in den nächsten Wochen ablaufen könnte, welche Regelungen, Fristen und realistischen Optionen es gibt. Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne geht etwa davon aus, dass die Wahl auch auf Bundesebene große Veränderungen bewirken könnte.

Ich glaube, dass das für viele in Berlin und in Westdeutschland ein Schocksignal ist. Die Konzepte, mit denen man bisher an die AfD rangegangen ist, haben offenbar nicht gefruchtet.

Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler

Wird das BSW die AfD trotz gegenteiliger Ankündigung in die Regierung heben? Organisiert sich die AfD einzelne Verbündete in den Parteien, um sich die Mehrheit im Landtag zu sichern? Könnte es Neuwahlen geben? Und warum ist die erste Sitzung des neuen Landtags so entscheidend? Kurz: Wie geht es weiter mit Sachsen-Anhalt? Diesen Themen und Fragen widmen sich Katja und Marie mit Unterstützung von Experten wie dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne in der neuen Folge DAZWISCHEN.

Sondertipp: DAZWISCHEN-Live

Wer Lust auf Austausch zu Sachsen-Anhalt mit dem DAZWISCHEN-Team und vielen tollen Gästen hat, kann zur ersten DAZWISCHEN-Live-Veranstaltung am 24. September von 19:00 bis 21:30 Uhr in Halle in der Volksbühne am Kaulenberg kommen.
Kostenlos, live und garantiert mit tollen Begegnungen.

Was euch erwartet:
  • Sachsen-Anhalt-Slam: Kurze, persönliche Perspektiven, überraschende Einblicke und echte Geschichten aus dem Land.
  • Mitreden & Mitbestimmen: Ihr hört nicht nur zu – das Publikum stimmt ab, bringt eigene Fragen ein und bestimmt aktiv, welche Themen im Fokus stehen.
  • Erfahrungsaustausch & Networking: Welches Wissen könnt ihr weitergeben? Was braucht ihr selbst für eure Projekte? Vernetzt euch mit Menschen, die etwas bewegen.

Mit dabei sind unter anderem Pascal Begrich (Miteinander e. V.), Janine Scharf (Ferropolis) und Romy Höhne (denk.heimat). Außerdem liest der Autor Domenico Müllensiefen aus seinem Buch „Schnall dich an, es geht los“. Alle Infos und das Anmeldeformular findet ihr hier.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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