Aufschwung für Die Linke, Zitterpartie für die SPD

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: SPD und Linke

SPD und Linke gehen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Wahlkampffinale. Denn während die SPD um ihre Relevanz kämpft, erlebt Die Linke ein kleines Comeback. Glaubt man aktuellen Wahlumfragen, dann könnte die Linke neben der AfD als einzige Partei ihre Zustimmungswerte im Vergleich zur letzten Landtagswahl steigern. Katja und Marie haben für diese Podcast-Episode mit Eva von Angern (Die Linke) und Armin Willingmann (SPD) gesprochen.

Das drängendste Problem ist zunächst erstmal am 6.9. dafür zu sorgen, dass Sachsen-Anhalt nicht zu einem Experimentierfeld für rechtsextremistische Regierungsträume wird. Armin Willingmann (SPD)

Die Linke als drittstärkste Kraft

Eva von Angern ist eine erfahrene Landespolitikerin und sitzt seit über 20 Jahren im Landtag von Sachsen-Anhalt. Die Juristin ist Mitgründerin des Netzwerkes “Gegen Kinderarmut” und war mehr als zehn Jahre Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt. Aktuelle Umfragen sehen die Linkspartei momentan zwsichen 11 und 13 Prozent der Stimmen.

Ich erlebe gerade insbesondere Wählerinnen,und zwar jeder Generation, die nicht nur eine enorme Angst haben, sondern eine enorme Wut verspüren und bereit sind, dafür was zu tun. Eva von Angern (Die Linke)

SPD unter Druck

Armin Willingmann ist ebenfalls ein erfahrener Politiker. Momentan ist er in der Landesregierung Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Bis 2021 ist er Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister gewesen. Aktuelle Umfragen sehen die SPD bei sechs bis acht Prozent, einem historisch niedrigen Stand für Sachsen-Anhalt.

Im Podcast schauen Marie und Katja auf SPD und Linkspartei. Außerdem haben sie für diese Episode mit dem Politkwissenschaftler Benjamin Höhne gesprochen.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.