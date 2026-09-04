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Foto: detektor.fm
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destilliert | September 2026: Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

„Es ist wirklich sehr bedenklich“

Der September steht bei detektor.fm im Zeichen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Im Podcast „DAZWISCHEN“ berichtet wir vor und nach der Wahl.

Stimmungsbild in der Wahlwoche

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Das ostdeutsche Bundesland steht dabei nicht nur bundesweit, sondern auch international im Fokus. Denn die AfD liegt in den aktuellen Umfragen deutlich vorn. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Sollte die AfD nach der Wahl erstmals eine Landesregierung anführen, wäre das ein Novum in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

In dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ fragen wir uns deshalb: Wie geht es den Menschen vor Ort in dieser Wahlwoche? Wie ist die Stimmung? Was sind Wünsche, Hoffnungen und Bedenken?

Christian Bollert hat sich auf den Weg nach Zerbst gemacht und dort Menschen auf der Straße befragt. Die Stadt in Sachsen-Anhalt ist der fast perfekte statistische Zwilling des Bundeslandes: Bei der letzten Landtagswahl haben die knapp 21 000 Menschen in Zerbst fast genau so gewählt, wie der Rest des Bundeslandes.

DAZWISCHEN als Wahlbegleitung

In unserem Podcast „DAZWISCHEN“ berichten wir aus Sachsen-Anhalt — vor und nach der Wahl. Im Podcast und im begleitenden DAZWISCHEN-Newsletter geht es seit März darum, Sachsen-Anhalt journalistisch neu zu entdecken, die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Land zu begleiten und Geschichten zu erzählen, die Hintergründe liefern, Perspektiven eröffnen und Lösungen sichtbar machen. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos.

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