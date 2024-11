Parlament

Samy hat sich als politischer Berater bis zur Europäischen Kommission hochgearbeitet. In der vierten Staffel von „Parlament“ muss er eine Arbeitsgruppe bei einem gemeinsamen Gipfel der europäischen Staaten leiten. Natürlich kommt es zu Spannungen, Pannen und Missverständnissen — wie es eben passieren kann, wenn so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenarbeiten. „Parlament“ ist eine gemeinsame Produktion aus Deutschland, Frankreich und Belgien, die vierte und finale Staffel ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen oder jeden Montagabend, ganz analog, um 22 Uhr auf One.

Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte



Eigentlich sollte letzten Sommer ein Thema den spanischen Frauenfußball dominieren: Die Nationalelf kickt sich bei der Fußball-WM der Frauen bis ins Finale und besiegt England — es ist der erste Weltmeistertitel der Spanierinnen. Aber schon kurz nach Abpfiff geht es in den Sozialen Medien und Zeitungen weniger um den Erfolg der Spielerinnen, sondern hauptsächlich um Luis Rubiales. Er hat die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt als Zeichen der Freude auf den Mund geküsst. Der Shitstorm ist vorprogrammiert. Wie hat der Kuss den spanischen Fußball verändert? Das könnt ihr jetzt auf Netflix verfolgen.

Jackie the Wolf

Jacqueline ist 2018 74 Jahre alt. Sie steht vor einer Kamera und sagt: 2020 werde ich mir das Leben nehmen. Die Frau ist gesund, mental und körperlich fit. Und trotzdem möchte sie sterben. Schon länger hegt sie diesen Wunsch. Weil in Frankreich der assistierte Suizid aber verboten ist, will sie dafür in die Schweiz reisen. Auf ihrem Weg begleitet sie ihr Sohn — immer mit dabei: seine Kamera. Was bewegt Jacqueline? Und wie wird ihre Geschichte am Ende ausgehen? Die bewegende Doku findet ihr bei filmfriend.

